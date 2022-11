DAX - US-Zwischenwahlen im Fokus

Im frühen Handel zeigt sich der DAX am Dienstagmorgen im Bereich von 13.570 Punkten höher. Gelingt dem DAX ein nachhaltiger Durchbruch nach oben über den 10er-EMA im Monatschart, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis 14.000 Punkte im großen Bild zu rechnen. Prallt der DAX hingegen wieder nach unten ab, wäre zunächst ein langfristiger Rücklauf bis in den Bereich von 13.000 Punkten zu erwarten. Im. Fokus der Investoren stehen dabei am heutigen Dienstag die US-Zwischenwahlen. Je nach Ausgang, könnte dies die Aktienmärkte erneut unter Druck setzen oder zu einem weiteren Hochlauf führen.

