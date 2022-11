Auf der Suche nach den besten Immobilienprofis Bewerbungsphase für den Deutschen Immobilienpreis 2023 startet

Nürnberg (ots) -



- Anerkennung für großartige Leistungen der Immobilienwirtschaft: Der Deutsche

Immobilienpreis kürt 2023 erneut die Branchenbesten

- Die Bewerbungsphase läuft ab sofort bis zum 31. Januar 2023, die

Preisverleihung findet am 25. Mai 2023 statt

- Trophäen in 8 Kategorien werden von einer neutralen und renommierten Fachjury

auf einer stillvollen Abendgala überreicht

- Verbesserter Bewerbungsprozess dank Login-Bereich unter

https://www.deutscher-immobilienpreis.de/



Der Deutsche Immobilienpreis zeichnet 2023 wieder die besten Unternehmen und

Persönlichkeiten der Immobilienbranche aus. Heute beginnt die Bewerbungsphase,

in der sich bis zum 31. Januar 2023 Immobilienprofis mit ihren herausragenden

Projekten und Leistungen in insgesamt 8 Kategorien bewerben können. Eine

renommierte Fachjury aus 11 unabhängigen Experten wählt dann die Gewinner, die

am 25. Mai 2023 im Rahmen einer stilvollen Abendgala in Hamburg ausgezeichnet

werden.