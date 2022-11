Wien (ots) - Überschätztes Wachstumspotenzial; Prioritäten und dezentrales

Konzept problematisch; Steuersenkungen trotz riesigem Finanzbedarf

kontraproduktiv; Reformen für EU-Beitritt positiv



Was kostet der Wiederaufbau der Ukraine und woher soll das Geld dafür kommen?

Diese Frage wird von der internationalen Gemeinschaft schon seit geraumer Zeit

diskutiert. Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)

hat sich daher in einer neuen Studie gemeinsam mit dem GROWFORD Institut in Kiew

angesehen, wie der im Juli präsentierte Wiederaufbauplan der ukrainischen

Regierung (National Recovery Plan) zu bewerten ist.





Fazit: Der Plan lässt enorme Anstrengungen erkennen, weist aber auch eine Reihevon Defiziten auf. Zu den Stärken zählt das Bestreben, institutionelle Reformenin Angriff zu nehmen, die Macht der bisher allgegenwärtigen Oligarchen zubeschneiden und die Ukraine an EU-Standards heranzuführen. Auch die kurzfristignotwendigen Maßnahmen zur Stabilisierung der ukrainischen Wirtschaft werdenrichtig identifiziert und herausgearbeitet."Die Schwächen liegen allerdings ebenfalls klar auf der Hand" , sagt TetianaBogdan, wissenschaftliche Direktorin des GROWFORD Instituts in Kiew undGastforscherin am wiiw. "Das beginnt damit, dass das Wachstumspotenzial derukrainischen Wirtschaft nach dem Krieg überschätzt wird. Auch bei der Verteilungder Mittel auf die einzelnen Sektoren sowie bei den Plänen für dieIndustriepolitik und den Finanzsektor sind Anpassungen notwendig" , so Bogdan.Die im Plan formulierte Absicht, die Steuern massiv zu senken, ist unvereinbarmit den hunderten Milliarden US-Dollar, die der Wiederaufbau verschlingen wird.Der vorgeschlagene dezentrale Ansatz dürfte kontraproduktiv wirken: "In denmeisten Fällen sollte der Wiederaufbau auf nationaler Ebene koordiniert werden", gibt Michael Landesmann, ehemaliger wissenschaftlicher Direktor des wiiw undCo-Autor der Studie, zu bedenken. Bemängelt werden in der Studie außerdeminhaltliche Ungereimtheiten und Überschneidungen sowie eine teilweise falschePrioritätensetzung.Überschätzte WachstumsaussichtenDie Gesamtkosten des Wiederaufbaus sind noch nicht klar, da der Krieg weitergehtund die russischen Truppen derzeit enorme Zerstörungen anrichten. Dieukrainische Regierung schätzte die Gesamtkosten für den Wiederaufbau über zehnJahre im Juli auf 750 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten sind auch dieMilitärausgaben. Zwei Drittel davon, also 500 Milliarden US-Dollar, sollen vonausländischen Gebern kommen, der Rest von privaten Investoren. Ohne dieMilitärausgaben rechnet die ukrainische Regierung mit 450 Milliarden US-Dollar