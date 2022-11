Die Rolle des VCoE besteht darin, die Marktchancen für Biotech-, MedTech- und Digital-Health-Start-ups in der Frühphase in ganz Europa zu erhöhen und zu beschleunigen, indem diese jungen Unternehmen mit den erforderlichen Finanzmitteln, professionellen Dienstleistungen und Kontakten zusammengebracht werden. Das übergeordnete Ziel ist es, Europa zu einem attraktiveren und lukrativeren Markt für eine neue Generation von Pionieren der Biowissenschaft zu machen, unabhängig davon, ob sie den Markt zum ersten Mal betreten oder ihre Aktivitäten auf andere Länder des Kontinents ausweiten möchten.

PARIS, 8. November 2022 /PRNewswire/ -- Die ProductLife Group (PLG), ein spezialisierter Anbieter von Regulierungs- und Compliance-Dienstleistungen für die Biowissenschaftsbranche, hat ihren Status als exklusiver privilegierter Partner für Regulierungs- und Compliance-Dienstleistungen des Venture Centre of Excellence (VCoE) bekannt gegeben. EIT Health wird PLG allen Biotech-, MedTech- und Digital-Health-Start-ups im Frühstadium empfehlen, die aus regulatorischer Sicht Unterstützung benötigen, um ihre Markteinführung dank des VCoE-Programms zu beschleunigen.

EIT Healths Venture Centre of Excellence ernennt ProductLife Group zum privilegierten Partner für Regulierung und Compliance

