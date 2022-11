KI-basierte Inkassoplattform PAIR Finance ernennt Liva Zepa zur Director Innovation (FOTO)

Berlin (ots) -



In der neu geschaffenen Position wird sich Zepa auf die Produktentwicklung undWachstumsmöglichkeiten fokussieren, die mit Innovationen rund um digitalesBezahlen im Inkasso, maschinellem Lernen und neuen Datenquellen zusammenhängen.Sie wird das Data Science- sowie das Behavioural Science-Team leiten, mit demZiel, die auf Künstlicher Intelligenz basierende proprietäre Plattformmaßgeblich weiterzuentwickeln.Liva Zepa, Director Innovation bei PAIR Finance: "Ich freue mich auf die Arbeitmit führenden europäischen Unternehmen und leidenschaftlich arbeitendenTalenten, die sich genau wie ich für Innovationen begeistern. Die Zukunft desInkassos ist vielversprechend und PAIR Finance Vorreiter in Europa. Ich freuemich darauf die wichtige Aufgabe, unseren Kund*innen und Verbraucher*innenneueste Technologie zur Verfügung zu stellen, zu fördern und voranzutreiben."Stephan Stricker, Gründer und CEO bei PAIR Finance: "Seit unseren erstenGesprächen hat uns Liva Zepa mit ihrem track record und Wissen rund um digitalesInkasso beeindruckt. Unter ihrer Führung wird unser Team seine Arbeit rund umdie Identifikation neuer Technologien beschleunigen und die Zukunft desForderungsmanagements im Sinne von Unternehmen und Verbraucher*innen gestalten."Liva Zepa kommt aus Lettland. Sie hat mehr als elf Jahre internationaleErfahrung im Finanz- und Bankwesen und hatte leitende Managementpositionen inFintech-Unternehmen inne. Bevor sie zu PAIR Finance kam, war sie für dasaustralische Inkasso-Fintech InDebted als Vice President Europe tätig. Beimfinnischen Finanzdienstleister Multitude SE verantwortete sie dieInkassostrategie in 17 Ländern, beim lettischen Unternehmen 4Finance leitete siedie Inkassoabteilung. Liva Zepa ist Trägerin des ESMT-Stipendiums für Frauen inFührungspositionen und erwirbt aktuell ihr Postgraduate Diploma in Management ander European School of Management and Technology in Berlin. Sie hat einenMaster-Abschluss in Management und Entrepreneurship der Technischen UniversitätRiga, Lettland.Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter:https://www.pairfinance.com/media-kit-director-innovation/Über PAIR FinancePAIR Finance ist das führende Fintech für Inkasso und Forderungsmanagement inDeutschland. Das Unternehmen verändert die Inkassoindustrie, indem esForderungsmanagement nachhaltig digital, effizient und kundenorientiertgestaltet: Mithilfe von Künstlicher Intelligenz, Verhaltensanalytik und DataScience setzt PAIR Finance einen neuen Standard im Inkasso, derGeschäftskund*innen und Verbraucher*innen gleichermaßen unterstützt. Mehr als350 Unternehmen unterschiedlicher Branchen arbeiten schon jetzt erfolgreich mitder Inkassolösung für das digitale Zeitalter. Das schnell wachsende Unternehmen,das 2016 in Berlin gegründet wurde, hat mit Pollen Street einen renommiertenPrivate Equity-Investor an seiner Seite. PAIR Finance zählt an denUnternehmensstandorten Berlin und Wien rund 200 erfahrene Mitarbeiter*innen undwird von Gründer und CEO Stephan Stricker geführt.http://www.pairfinance.com/Pressekontakt:PAIR Finance PressekontaktDenise SchönherrE: mailto:media@pairfinance.comT: +49 (0) 30 120 879 084Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/137381/5364047OTS: PAIR Finance GmbH