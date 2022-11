Schweinfurt (ots) - Daniel Kurzeja ist Experte, wenn es um Direct Mailing geht.

Mit seinem Unternehmen VIDEOCOMET bietet der Marketing-Profi gemeinsam mit

seinem Geschäftspartner Werner Ulbts seinen Kunden eine moderne Alternative zur

klassischen Kaltakquise. Durch ein individuelles Video werden die Ergebnisse

dabei sogar messbar - und gleichzeitig zum echten Blickfang.



Egal, ob Dienstleistung oder eine breite Produktpalette - wenn man ein eigenes

Unternehmen hat, steht und fällt der Erfolg mit den Kunden. Darum ist es auch so

wichtig, sein Angebot sehr präzise der richtigen Zielgruppe zu unterbreiten.

Eine oft gewählte Methode, um Kunden zu gewinnen, ist die Kaltakquise. "Der

klassische Telefonanruf bei potenziellen Kunden funktioniert zwar nach wie vor,

sorgt aber oftmals für einen hohen Zeitaufwand und Frust", sagt Daniel Kurzeja,

von VIDEOCOMET. Dabei gibt es eine ganz simple, wirkungsvolle Marketing-Methode,

die aus einer Kaltakquise einen profitablen Austausch im B2B-Bereich macht:

Direct Mailing. Eine Maßnahme, die Marketing-Experte Daniel Kurzeja mit seinem

Unternehmen VIDEOCOMET perfektioniert hat.





"Wir gestalten das Direct Mailing für unsere Kunden immer sehr persönlich undergänzen es jeweils mit einem personalisierten Video - und das vollkommenautomatisiert", erklärt der Marketing-Fachmann. Das erhöhe nicht nur dieWahrscheinlichkeit, dass das Mailing auch genau die Zielperson erreicht, sondernmache die Ergebnisse durch die digitale Komponente auch messbar. Im Folgendenhat Daniel Kurzeja verraten, worum es sich beim Direct Mailing handelt undwelche Vorteile diese Methode verspricht.Was ist Direct Mailing überhaupt?Direct Mailing setzt sich durch die Herangehensweise von der klassischenKaltakquise ab. "Wichtig dabei ist, dass wir uns hier im B2B-Bereich bewegen unddiese kontaktieren", sagt Daniel Kurzeja. Hierzu werden Briefe, Reports oderWhitepapers an die entsprechenden Unternehmen versendet. Das Ziel diesesVorgehens ist es, dass sich die angesprochenen Unternehmen entweder von selbstmelden oder im Nachgang angerufen werden, um sie als Kunden zu gewinnen. Trotzder nachträglichen Telefonanrufe grenzt sich das Direct Mailing jedoch von derklassischen Kaltakquise ab. "Der entscheidende Unterschied ist, dass man sichdurch die vorherige Kontaktaufnahme bereits vorgestellt hat. Man ist denUnternehmen also nicht völlig fremd und sichert sich so einen Vorteil gegenüberherkömmlicher Kaltakquise", erklärt der Experte.Vorteile von Direct MailingWährend sich bei Anrufen oft hohe Streuverluste ergeben, ermöglicht das DirectMailing die direkte Ansprache der Zielpersonen . So können Briefe direkt an den