GOLDMAN SACHS stuft RENAULT SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Analyst George Galliers nannte die strategischen Ziele des französischen Autobauers in einer am Dienstag vorliegenden Studie ambitioniert. Die für 2025 in Aussicht gestellte Profitabilität liege sowohl über der Markterwartung als auch über seiner Annahme./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 07:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 31,02EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: George Galliers

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m