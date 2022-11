BERENBERG stuft Scout24 auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Betreiber von Online-Plattformen habe erneut ein exzellentes Quartal hinter sich gebracht, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun seien für das Unternehmen die jeweils oberen Werte der für 2022 in Aussicht gestellten Wachstumsspannen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) erreichbar - oder gar noch mehr./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 52,00EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sarah Simon

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m