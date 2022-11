Tesla-Chef Elon Musk hat sich zu den bevorstehenden Zwischenwahlen in den USA am heutigen Dienstag geäußert und "unabhängig denkende" Menschen ermutigt, für einen republikanischen Kongress zu stimmen. Als Grund führte Musk an, dass "geteilte Macht die schlimmsten Auswüchse beider Parteien zügele." Daher empfehle er, für einen republikanischen Kongress zu stimmen, "da die Präsidentschaft demokratisch ist", schrieb Musk am Montag in einem Tweet. In einem Folge-Tweet fügte der Milliardär hinzu: "Hardcore-Demokraten oder Republikaner wählen nie die andere Seite, also sind es die unabhängigen Wähler, die tatsächlich entscheiden, wer das Sagen hat!"

Beobachter gehen davon aus, dass ein von den Republikanern kontrollierter Kongress mit einem demokratischen Präsidenten es unwahrscheinlicher machen würde, dass größere Änderungen, die sich auf Tech-Plattformen negativ auswirken, Gesetz werden. Das könnte den Plänen des Tech-Milliardärs entgegenkommen.