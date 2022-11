Laut Kaspersky-Studie kommt Cybersicherheit in Unternehmen zu kurz (FOTO)

Viele Unternehmen in Deutschland (59 Prozent der großen und 26 Prozent der

mittelständischen) waren in den vergangenen zwölf Monaten vermehrt mit

Cyberangriffen konfrontiert. Allerdings räumten sie (22 Prozent der KMUs und

9,7 Prozent der Großunternehmen) Cybersicherheit im selben Zeitraum auch eine

zu geringe Priorität ein [1].



Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) [2] ist "für die

Cyber-Sicherheitslage in Deutschland der Zustand der IT-Sicherheit in der

Wirtschaft essenziell. Für Unternehmen ist es also wichtig, sich im Bereich

Cybersicherheit zu verbessern." Dem Thema Cybersicherheit kommt also noch zu

wenig Bedeutung zu. Dies bestätigt auch die aktuelle Umfrage von Kaspersky rund

um das Thema "Supply Chain". Cybersicherheit wurde in den letzten 12 Monaten

trotz zunehmender Cyberangriffe bei rund einem Viertel (22 Prozent) der KMU und

rund jedem zehnten großen Unternehmen eine geringe Priorität zugewiesen.