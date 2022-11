CAP3000 ZUM BESTEN EINKAUFSZENTRUM DER WELT 2022 GEKÜRT

SAINT-LAURENT-DU-VAR, Frankreich (ots/PRNewswire) - MIPIM (The Leading Property

Die Jury der diesjährigen MIPIM Awards hat das CAP3000 von Altarea Commerce als

"Bestes Einkaufszentrum" der Welt ausgezeichnet, dank einer Erweiterung mit

Blick auf das Meer, die 2021 fertiggestellt wurde.



Für Ludovic Castillo, den Vorstandsvorsitzenden von Altarea Commerce"Wir sind sehr stolz, diese internationale Auszeichnung zu erhalten. Dass dasCAP3000 zum besten Einkaufszentrum der Welt gekürt wurde, ist ein großerVertrauensbeweis für uns und eine willkommene Anerkennung für alle unsere hartarbeitenden Teams. Es ist besonders schön, hier in Cannes, nur wenige Minutenvon der CAP3000 entfernt, eine internationale Auszeichnung zu erhalten."Für Felipe Goncalves, dem Geschäftsführer von CAP3000"Es ist ein großartiger Tag für uns. Mit dieser Auszeichnung wird einearchitektonische Meisterleistung gewürdigt, die das Einkaufszentrum für denMittelmeerraum geöffnet und unser Kundenerlebnis revolutioniert hat. Sie erkenntauch an, wie visionär CAP3000 seit seiner Errichtung im Jahr 1969 immer gewesenist. Das Einkaufszentrum ist ein Trendsetter in der Welt des Einzelhandels undist den Bedürfnissen und Erwartungen der Verbraucher immer einen Schritt voraus.Diese Erfahrung im Einzelhandel macht den Reiz der Côte d'Azur und Frankreichsinsgesamt aus."Mit der Erweiterung ist das CAP3000 das erste Einkaufszentrum der Welt mitBiodiverCity-Zertifizierung und der BREEAM-Bewertung "Excellent". Mit 4.000Beschäftigten ist das Einkaufszentrum auch der viertgrößte Arbeitgeber in denSeealpen.INFORMATIONEN ZUR CAP3000Eröffnung am 21. Oktober 1969Erweiterung Architektur: Groupe 6Erweiterung Design: Jouin Manku135.000 m2 Fläche, einschließlich einer Erweiterung um 70.000 m2 und 5.000 m2Terrassenfläche300 Geschäfte und 50 Restaurants4.200 ParkplätzeINFORMATIONEN ZU ALTAREA COMMERCEAltarea Commerce ist der Einzelhandelsbetreiber der Altarea Group und gilt heuteals Frankreichs führender Einzelhandelsentwickler. Das Unternehmen entwickelt,investiert in und verwaltet Gewerbeimmobilien und verfügt über ein einzigartigesAngebot an Gewerbeimmobilien, das die gesamte Wertschöpfungskette von derEntwicklung über den Erwerb bis hin zum Verkauf abdeckt.Altarea Commerce verwaltet ein Portfolio von 42 Immobilien mit einem Gesamtwertvon rund 5 Milliarden Euro, hauptsächlich in Frankreich, aber auch in Italienund Spanien. Dieses agile und visionäre Unternehmen erfindet den Einzelhandelneu und trägt dazu bei, freundliche, abwechslungsreiche und vernetzte Städte zufördern, die Arbeitsplätze schaffen und gleichzeitig ihre Umweltauswirkungenreduzieren. Zu diesem Zweck sind 100 % der Immobilien von Altarea Commerce nachBREEAM In-Use zertifiziert.
http://www.altarea.com/