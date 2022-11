MDT stellt AMR-Winkelsensor-Serie auf SPS und Electronica vor

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg, Deutschland, und Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire) - EigenständigeFertigungskapazitäten von MDT gewährleisten eine nachhaltige Volumenproduktionund eine stabile Versorgung mit qualitativ hochwertigen Produkten für Industrie-und AutomobilkundenMultiDimension Technology (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3699392-1&h=2831318641&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3699392-1%26h%3D3391149920%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dowaytech.com%252Fen%252F%26a%3DMultiDimension%2BTechnology&a=MultiDimension+Technology) Co., Ltd. (MDT), einführender Hersteller von Magnetsensoren, der sich auf AMR-Technologien (AMR =anisotroper Magnetwiderstand) und TMR-Technologien (TMR =Tunnelmagnetwiderstand) spezialisiert hat, wird seine https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3699392-1&h=4022717266&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3699392-1%26h%3D2553252327%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dowaytech.com%252Fen%252Fsensor%252Famr_angle_sensors.html%26a%3DAMR%2Bangle%2Bsensors&a=AMR-Winkelsensoren auf der SPS und der Electronica vorstellen. Sie wurden fürdie Messung von Winkelpositionen in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt,darunter für Servo- und BLDC-Motoren, Drehgeber, lineare Wegsensoren,Geschwindigkeitssensoren und Durchflussmesser. Sie zeichnen sich durch einehervorragende Winkelpräzision, eine große Luftspalttoleranz sowie eine hoheStörfestigkeit und Interferenzfestigkeit aus und bieten Pin-Kompatibilität zubestehenden Produkten sowie Optionen für kompakte Gehäuse und digitale Ausgänge.Die AMR-Winkelsensoren von MDT werden bereits seit mehr als fünf Jahren anausgewählte Großkunden geliefert. Sie sind nun für alle Kunden weltweitverfügbar und bieten einen Drop-in-Ersatz für bestehende Produkte mit niedrigenKosten, hoher Reife und ausgezeichneten Leistungsdaten, die sich bei vielenAnwendungen bewähren. Die AMR-Sensoren und TMR-Sensoren von MDT ergänzengegenseitig ihre technischen Stärken und bieten eine umfassende Abdeckung füreine Vielzahl von industriellen Anwendungen.MDT verfügt über eine hochmoderne Fabrik für Magnetsensoren mit einer jährlichenProduktionskapazität von mehreren Milliarden AMR- und TMR-Sensoren. Während dieHalbleiterindustrie in den letzten Jahren zunehmend mit den Herausforderungenvon Covid und der weltweiten Verknappung des Chipangebots konfrontiert war,hatten die Großkunden von MDT keine Lieferunterbrechungen zu verzeichnen, wasder hochgradig konsolidierten und selbständigen Lieferkette zu verdanken war,die den Kunden eine in hohem Maße stabile Versorgung und pünktliche Lieferunggarantiert. MDTs nächster Meilenstein ist die Aufwertung des AMR-Portfolios und