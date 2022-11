CREDIT SUISSE stuft Richemont auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Richemont auf 105 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das konjunkturelle Umfeld werde für die Luxusgüterhersteller immer schwieriger, schrieb Analystin Natasha Brilliant in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Hersteller von Uhren und Juwelen wie Richemont dürften sich in einer Abschwungsphase schlechter schlagen als die Produzenten von Leder- und Modeartikeln./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 04:27 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 103,9EUR an der Börse Lang & Schwarz.