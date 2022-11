MARKTKOMMENTAR zur Zukunft der gesetzlichen Rente / Rentenreform Zaudern der Politik gefährdet Wohlstand der jüngeren Generationen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die gesetzliche Rente steht vor erheblichen

Herausforderungen und die Menschen in Deutschland sind sich der misslichen Lage

offensichtlich bewusst. Denn unsere empirischen Befragungen zeigen über die

letzten Jahre hinweg einen starken Vertrauensschwund in die gesetzliche Rente.

Unterschätzt die Politik die Reformbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger? Auch

die Ampel-Regierung tut wie ihre Vorgänger nahezu nichts dafür, den drohenden

Kollaps des Umlageverfahrens abzuwenden. Leitragende werden am Ende die Kinder

und Enkel der geburtenstarken Jahrgänge sein, die die Kosten überbordender

Sozialleistungen tragen müssen.



Wissenschaft und Experten sind sich einig: Das Umlageverfahren der gesetzlichen

Rentenversicherung wird ohne einschneidende Anpassungen der wesentlichen

Stellschrauben schon sehr bald nicht mehr funktionieren. Bereits heute klafft

eine 100 Mrd. Euro-Lücke zwischen benötigten Rentenmitteln und

Beitragseinnahmen. Der anstehende Renteneintritt der Babyboomer, eine steigende

Lebenserwartung und die seit Jahrzehnten niedrige Geburtenrate öffnen diese

Schere weiter; immer weniger Erwerbstätige müssen als Beitrags- und Steuerzahler

für immer mehr Rentner als Leistungsempfänger aufkommen.