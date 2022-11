KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Bodenbildung der Geschäftserwartungen?

- Mittelständisches Geschäftsklima bewegt sich im Oktober praktisch seitwärts

- Äußerst pessimistische Erwartungen etwas aufgehellt, Lageurteile weiter im

Abwärtstrend

- Deutlicher Stimmungsverfall im mittelständischen Bauhauptgewerbe



Während das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen in den

Vormonaten wiederholt regelrecht abstürzte, verliert es im Oktober nur 0,1

Zähler, wie das KfW-ifo-Mittelstandsbarometer zeigt. Es bewegt sich damit bei

weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen mit Materialengpässen, Inflationsschub

und dem Krieg in der Ukraine praktisch seitwärts auf dem sehr niedrigen Niveau

von -23,8 Saldenpunkten.