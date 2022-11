Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 08.11.2022

Kursziel: 26,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Unternehmensbesuch verdeutlicht mittelfristiges Potential - 2023 als Übergangsjahr zu betrachten



Wir hatten vergangene Woche bei einem Unternehmensbesuch die Gelegenheit, uns mit dem CEO Karlheinz Gast und dem CFO Thomas Zimmermann von APONTIS PHARMA zur aktuellen Entwicklung und der mittelfristigen Perspektive des Unternehmens auszutauschen.



SECURE-Studie unterstreicht erneut Vorteilhaftigkeit der Single Pill-Therapie: Die kürzlich im New England Journal of Medicine - einer der angesehensten medizinischen Fachzeitschriften weltweit - veröffentlichte Studie hat erneut eindrucksvoll die Vorteile der Single Pill-Therapie gegenüber der Standard-Behandlung mit mehreren Einzelpräparaten veranschaulicht. In der randomisierten Phase III-Studie wurden insgesamt 2.499 Patienten in sieben Ländern behandelt, die innerhalb der vorangegangenen sechs Monate einen Herzinfarkt (Myokardinfarkt) erlitten hatten. Die Patienten wurden über einen Zeitraum von bis zu 48 Monaten entweder mit einer Single Pill-Kombination von Ramipril/ Atorvastatin/ASS oder mit einer auf Einzeltabletten basierenden Standardtherapie behandelt. Das Resultat der Single Pill-Therapie war ein um 24% reduziertes Risiko kardiovaskulärer Folgeereignisse sowie ein Rückgang der kardiovaskulär bedingten Sterblichkeit um 33%, was auf die bessere Therapietreue (Adhärenz) bei der Single Pill-Behandlung zurückzuführen ist. Der klinische Studienleiter bewertete die Studie als Gamechanger. Die Ergebnisse sind nach seiner Auffassung so gut, dass die Single Pill-Kombination Ramipril/Atorvastatin/ASS - die APONTIS unter dem Namen Iltria vertreibt - wie ein neues Molekül für die Sekundärprophylaxe kardiovaskulärer Erkrankungen angesehen werden sollte. Zusammen mit den guten Ergebnissen der bereits veröffentlichten START-Studie verfügt APONTIS u.E. nun über viele exzellente, evidenzbasierte Daten, um die Single Pill als Goldstandard zu etablieren.



