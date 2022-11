Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kassel (ots) - Welche Themen sind für die Finanzbranche künftig am wichtigsten?Diese Frage stellte die unabhängige Finanzberatungsgesellschaft Plansecur ihrenrund 180 Beratern. Das im "Plansecur-Report: Finanzbranche 2022/23"zusammengefasste Ergebnis lässt an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig. DieAngst vor einer grassierenden Inflation ist das bei weitem häufigste Thema, aufdas die Finanzfachleute von Privatkunden angesprochen werden. "Die Furcht voreiner galoppierenden Geldentwertung liegt auf der Sorgenskala sogar noch vor demBangen um die eigene Altersvorsorge, die traditionell als wichtigstes Thema derFinanzberatung in Deutschland gilt", erklärt Plansecur-Geschäftsführer HeikoHauser.In Zahlen: 62 Prozent der Plansecur-Berater stufen Finanzanlagen gegen dieInflation als wichtigstes Thema für private Anleger ein. Für 57 Prozent(Mehrfachnennungen waren erwünscht) steht die sichere Altersvorsorge anvorderster Stelle, wobei beide Themen eng zusammenhängen. Beinahe die Hälfte (49Prozent) werden von der Kundschaft vor allem auf Aktien- und Fondssparpläneangesprochen. Rund 45 Prozent der Berater müssen Fragen zu den Auswirkungen desKrieges in der Ukraine auf Finanzanlagen beantworten. In mehr als einem Drittelaller Beratungsgespräche steht die Ruhestandsplanung im Mittelpunkt. "Immerhindreht sich ein sehr deutlicher Teil der Kundengespräche um positive Themen wieAktien- und Fondssparpläne sowie die Vorbereitung eines abgesichertenLebensabends", freut sich Plansecur-Chef Heiko Hauser.Heiko Hauser: "Lebensabend nicht den Schwankungen der Börse überlassen."Weitere Ergebnisse aus dem "Plansecur-Report: Finanzbranche 2022/23": Über 40Prozent der Fachleute stufen die Immobilienfinanzierung, in der Regel für denKauf eines Hauses zur Eigennutzung, als weiterhin wichtiges Thema derFinanzberatung ein. 39 Prozent sind überzeugt, dass das Auf und Ab an denBörsen, früher vor allem ein Thema für Anlageprofis, auch in der privatenBeratung an Bedeutung gewinnen wird. Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hausererklärt: "Viele Kleinanleger haben sich in der Pandemie stärker als zuvor mitGelddingen befasst und verfolgen heute die Finanzmärkte deutlich stärker alsfrüher. Das ist einerseits gut, erfordert aber andererseits auch einen höherenBeratungsbedarf, um die Grundsicherungen etwa für den Lebensabend nicht denSchwankungen der Börse zu überlassen."Die sichere Gesundheitsversorgung ist für zwei Drittel der Finanzberater einwesentlicher Bestandteil der meisten Kundengespräche. In gut einem Viertel allerFälle ist dies sogar das wichtigste Thema. Angesichts der zunehmendenUnwetterkatastrophen hat zudem die finanzielle Absicherung gegen Extremwetter an