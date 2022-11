Report zu Geschlechtergerechtigkeit acht Mythen, die Frauenkarrieren ausbremsen

Frankfurt/Main (ots) -



- Expert*innen und Führungskräfte hinterfragen die acht hartnäckigsten

Vorurteile gegenüber Frauen im Beruf und zeigen Ansätze für einen

erfolgreichen Wandel zu mehr Diversity auf

- Self-Assessment-Tool bietet praktische Hilfe für Top-Manager*innen, die

Diversity und Inclusion in ihren Unternehmen fördern wollen



Trotz einiger Fortschritte bleibt Diversity in vielen Unternehmen weiterhin eine

große Herausforderung. Im Jahr 2019 waren weltweit nur 20 Prozent der

Vorstandsmitglieder Frauen. Zudem haben sich durch die Corona-Pandemie

Ungleichheiten wieder vergrößert. Mit den dahinterliegenden Mythen als Ursache

für dieses Problem haben sich nun die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Mazars

sowie der französische Think Tank "Observatory for Gender Balance" genauer

beschäftigt.