Lebensmittelwirtschaft fordert Aussetzung der deutschen Mineralölverordnung

Berlin (ots) - Der Lebensmittelverband Deutschland sowie weitere Verbände derLebensmittel- und Verpackungswirtschaft fordern die Aussetzung der deutschen"Mineralölverordnung", um den Recyclingprozess von Papierverpackungen nicht zugefährden und die enormen Anstrengungen in Sachen Nachhaltigkeit beiLebensmittelverpackungen nicht zu konterkarieren. Dr. Sieglinde Stähle aus derWissenschaftlichen Leitung des Lebensmittelverbands erklärt: "Die vorgeseheneRegelung würde zu einem Mehreinsatz von Mischmaterialien sowie von Kunststoff-und Aluminiumbeuteln führen und damit zu negativen Auswirkungen auf nachhaltigeVerpackungskonzepte. Es handelt sich angesichts der aktuellen Unsicherheiten undder Rezession um einen unverhältnismäßigen, unbegründeten und unzeitgemäßenEingriff, den der Verbraucherschutz in keiner Weise erforderlich macht."Mit der "Mineralölverordnung" des Bundesministeriums für Ernährung undLandwirtschaft (BMEL) soll die Pflicht zur Verwendung sogenannterBarrierematerialien bei altpapierhaltigen Packstoffen zur Vermeidungpotenzieller Migration von bestimmten Mineralölbestandteilen aus Verpackungen inLebensmitteln eingeführt werden. Eine solche Barrierepflicht würde massivEinfluss auf die derzeitige Verwendung von papierbasierten Verpackungen in derLebensmittelkette und auf deren Recyclingfähigkeit und die Kosten für Recyclingnehmen. Begründet wird der politische Schritt mit der Gesundheitsgefahr, die vonden Mineralölbestandteilen MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) ausgeht.Aber, die maßgebliche Eintragsquelle von MOAH in die Recyclingkreisläufe vonPapier ist die Bedruckung von Papier- und Kartonerzeugnissen, die gar nicht alsLebensmittelverpackung dienen, mit mineralölhaltigen Druckfarben. "Maßnahmen,die auf genau diese Eintragsquelle gezielt Einfluss nehmen und für saubereRecyclingkreisläufe sorgen, hat die Bundesregierung seit Jahren versäumt undsogar abgelehnt. Das Konzept der Mineralölverordnung bestraft nun dieverpackende Lebensmittelwirtschaft und die Lebensmittelverpackungshersteller fürMissstände, die nicht in ihrem Einflussbereich und ihrer Verantwortung liegen",moniert Dr. Stähle.In Eigenverantwortung betreibt die Lebensmittelwirtschaft seit Jahrenerfolgreiche Minimierungsstrategien für Mineralölbelastungen der Lebensmittel,für die es sehr unterschiedliche Quellen geben kann. Die Ergebnisse werden imMonitoring des mit der Lebensmittelüberwachung gemeinsam betriebenen Projekts"MOH-Orientierungswerte" zusammengefasst, das ausdrücklich von der