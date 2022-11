Internationales Finanzzentrum Dubai veranstaltet weltweiten FinTech-Gipfel

DUBAI, VAE, 8. November 2022 /PRNewswire/ -- Seine Hoheit Scheich Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, stellvertretender Herrscher von Dubai, stellvertretender Premierminister und Finanzminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Präsident des DIFC, hat den Start des Dubai FinTech Summit angekündigt, einer internationalen Veranstaltung, die mehr als 5.000 Experten, Vordenker, politische Entscheidungsträger und Mandatsträger in Dubai zusammenbringen wird, um darüber zu diskutieren, wie sie eine neue Dynamik der Innovation, des Unternehmertums und des Wachstums in der internationalen Finanzbranche gestalten können.



Der Dubai FinTech Summit wird vom Dubai International Financial Centre (DIFC) organisiert und findet am 8. und 9. Mai 2023 in Dubai statt. Auf der Veranstaltung werden einige der weltweit bekanntesten Persönlichkeiten der Branche Keynotes halten, ihre Sichtweise zu den Herausforderungen der Branche darlegen und Möglichkeiten aufzeigen, wie Menschen, Unternehmen und Volkswirtschaften von der FinTech profitieren können.