Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) -- Höchstrichterliches Urteil in der Dieselgate-Affäre: Deutsche Umwelthilfe hatdas Recht, gegen Typgenehmigungen des Kraftfahrt-Bundesamtes vorzugehen- EuGH bestätigt zudem: Die mit ausdrücklicher Erlaubnis der Fachbehörde desBundesverkehrsministeriums weiter betriebenen Abschalteinrichtungen bei imWinterhalbjahr üblichen Außentemperaturen sind rechtswidrig- Ohrfeige für Kraftfahrt-Bundesamt, Bundesverkehrsminister und Dieselkonzerne,die rechtswidrig Millionen Besitzer von Betrugsdiesel-Pkw und Geschädigtedurch Luftverschmutzung um ihre Rechte bringen- DUH fordert von Bundesverkehrsminister Wissing: Kraftfahrt-Bundesamt muss nunsofort die betroffenen mindestens fünf Millionen Diesel-Pkw und Nutzfahrzeugezur Hardware-Nachrüstung mit Entschädigung der Halter zurückrufen - ohneHardware-Nachrüstung sind die Autos zwingend gegen Entschädigung der HalterstillzulegenDer Europäische Gerichtshof (EuGH) hat heute in einem zentralen Urteil zurDieselgate-Affäre der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und Millionen Betroffenen denRücken gestärkt. Das ist ein Paukenschlag gegen Autolobby,Bundesverkehrsminister sowie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Diese habentemperaturgesteuerte Abschalteinrichtungen in der Abgasreinigung von Diesel-Pkwauch nach Bekanntwerden des Abgasskandals nicht nur weiter toleriert, sondernausdrücklich für zulässig erklärt. Wirksame Hardware-Nachrüstungen auf Kostender Hersteller wurden so vermieden, betrogene Kunden erhielten keinenSchadensersatz, die Atemluft wurde weiter durch extrem hohen Schadstoffausstoßbelastet. Klagen der DUH gegen die entsprechenden Genehmigungen des KBA biszurück ins Jahr 2017 wurden dadurch ausgehebelt, dass man das Verbandsklagerechttrotz entsprechender Vorgaben aus dem EU-Recht für Klagen gegen rechtswidrigeProduktgenehmigungen weiterhin explizit ausschloss. Dem haben die LuxemburgerRichter nun Einhalt geboten: Sie bestätigen die Klageberechtigung qualifizierterUmweltvereinigungen und damit ausdrücklich auch der DUH als wichtigen Faktor fürden wirksamen gerichtlichen Schutz für Normen des Europäischen Umweltrechts(C-873/19). Gleichzeitig erklärten sie die millionenfach weiter betriebenenAbschalteinrichtungen für rechtswidrig.Die Entscheidung hat direkte Auswirkungen auf mehrere bereits anhängige Prozesseder DUH gegen aktuell 119 Freigabebescheide vor dem Verwaltungsgericht Schleswigund damit auf Millionen Diesel-Pkw in Deutschland. Der Umwelt- undVerbraucherschutzverband fordert deshalb in einem heutigen SchreibenVerkehrsminister Wissing zu einer sofortigen Umsetzung des EuGH-Urteils auf: Dasihm unterstellte KBA müsse sofort alle betroffenen Fahrzeuge zurückzurufen und