Neues Karriere-Handbuch für Interim Manager

Augsburg/Frankfurt (ots) -

Kursbuch der Steinbeis Business School



Erschienen im Verlag der UNO-Denkfabrik Diplomatic Council, Berater der

Vereinten Nationen



Karriere-Handbuch für Interim Manager - Ein systematischer Leitfaden zum Erfolg

als Freelancer im Management, 2. aktualisierte und erweiterte Auflage, Jürgen

Becker, Dr. Harald Schönfeld, Prof. Dr. Günther Singer, 448 Seiten, ISBN

978-3-98674-042-9, Verlag Diplomatic Council Publishing





Die Augsburger Steinbeis Business School hat das in zweiter Auflage neuerschienene "Karriere-Handbuch für Interim Manager" (ISBN 978-3-98674-042-9) alsempfohlenes Lehrbuch für ihren Zertifikatskurs Interim Manager (https://steinbeis-ifem.de/interim-manager ) aufgenommen. Das 448 Seiten starkeWerk richtet sich gleichermaßen an Einsteiger, die eine Karriere als InterimManager anstreben, wie auch an Profis auf diesem Gebiet, die ihren Erfolg weiteroptimieren und ausbauen wollen.Interim Manager: Überdurchschnittlich leistungsstarke Ressource"Interim Manager gelten zu Recht als überdurchschnittlich leistungsstarkeRessource im Management, weil sie durch vielfältige Einsätze mitunterschiedlichen Herausforderungen bei verschiedenen Unternehmen über einenbesonders breiten Erfahrungsschatz verfügen", erklärt die Generalsekretärin desDiplomatic Council, einer UNO-Denkfabrik, in deren Verlag das Karriere-Handbucherschienen ist. Die Führungskräfte auf Zeit übernehmen häufig in kritischenUnternehmenssituationen das Ruder, um eine Firma wieder mit Volldampf voraus inruhiges Fahrwasser zu steuern."In Zeiten von Corona, Lieferengpässen, Personalmangel, Digitalisierungsstau undEnergiekrise explodiert die Nachfrage nach Interim Managern geradezu", sagt Dr.Harald Schönfeld, einer der drei Autoren des neuen Buches, Experte für InterimManagement beim Diplomatic Council und Mitgründer von United Interim, derführenden Community für Interim Manager im deutschsprachigen Raum. Die beidenanderen Autoren sind nicht minder erfahren auf diesem Sektor: Jürgen Becker istebenfalls Mitgründer von United Interim, Prof. Dr. Günther Singer ist einanerkannter Experte für Change Management, also gravierende Veränderungen inUnternehmen. Das ist ein Gebiet, auf dem Interim Manager besonders häufigherangezogen werden. Alle drei wollen mit ihrem neuen Werk den Machern auf Zeiteinen "systematischen Leitfaden zum Erfolg als Freelancer im Management" (so derUntertitel des Buches) an die Hand geben und gleichzeitig zur weiteren