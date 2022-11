Kartenset "Make it circular!" - Zirkuläre Geschäftsmodelle spielerisch kennenlernen / Strategiespiel zu Circular Economy von acatech und WWF Deutschland

Berlin (ots) - Wie starten mittelständische Unternehmen erfolgreich in die

Kreislaufwirtschaft? Diese Frage stellen sich viele auf dem Weg zur

Klimaneutralität bis spätestens 2045 und angesichts der Übernutzung der

natürlichen Ressourcen. Dafür spielt der Übergang von einer linearen Wirtschaft

zu einer echten Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) eine wichtige Rolle.

Produkte, Geschäftsmodelle und -prozesse müssen sinnvoll zirkulär ausgerichtet

sein, um Deutschlands Wirtschaft nachhaltig zu transformieren und zukunftsfähig

aufzustellen.



Für den einfachen, aber wirkungsvollen Einstieg in die Circular Economy haben

acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und der WWF Deutschland

ein Strategiespiel erarbeitet. "Make it circular! Zirkuläre Geschäftsmodelle im

Unternehmen spielerisch kennenlernen" (https://www.wwf.de/zusammenarbeit-mit-unt

ernehmen/circular-economy/geschaeftsmodelle) bietet mittelständischen

Unternehmen anhand eines Kartensets und ausführlichen Begleitmaterials die

Möglichkeit, das eigene Geschäftsmodell in Workshops stärker auf Circular

Economy auszurichten. Das kostenlose Strategiespiel ist branchenunabhängig

gestaltet, es besteht aus 22 Mustern für zirkuläre Geschäftsmodelle und einem

Moderationsleitfaden für die Workshops.