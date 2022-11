Weltweit jeder vierte Arbeitsplatz vom Klimawandel betroffen, Wachstumspotenzial für neue Jobs überwiegt

--------------------------------------------------------------

Zur Studie

- Über 800 Millionen Arbeitsplätze sind weltweit durch den Klimawandelbetroffen.- Global kann der Übergang zu Netto-Null-Emissionen bis 2050 mehr als 300Millionen zusätzliche Jobs bringen - davon 180 Millionen imasiatisch-pazifischen Raum und weitere 75 Millionen in Afrika.- Vulnerabel sind Jobs in der Landwirtschaft, in Energie und Bergbau, in derSchwerindustrie und im Verarbeitenden Gewerbe, im Transportgewerbe sowie imBauwesen.- Das Arbeitsplatzrisiko ist im asiatisch-pazifischen Raum und in Afrika amgrößten, genauso wie das Potenzial für zusätzliche Arbeitsplätze.Mehr als 800 Millionen Arbeitsplätze weltweit - etwa ein Viertel der heutigenErwerbsbevölkerung - sind durch die Auswirkungen des Klimawandels und derwirtschaftlichen Transformation zu Netto-Null-Emissionen betroffen. Das isteines der Ergebnisse der Deloitte-Studie "Work toward net zero", die heute aufder Weltklimakonferenz in Scharm El-Scheich vorgestellt wird. Diese zeigt auf,wie eine aktive Transformationspolitik den Weg für eine emissionsarme Wirtschaftmit mehr Arbeitsplätzen sowie neuen Tätigkeiten und Kompetenzen bereiten kann ,während gleichzeitig die Folgen des Klimawandels abgemildert werden. "Durch eineaktive Gestaltung der Transformation könnte die Dekarbonisierung bis 2050 mehrals 300 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze hervorbringen", betont Prof. Dr.Bernhard Lorentz, globaler Leiter für Sustainability & Climate Strategy beiDeloitte."Die gegenwärtigen multiplen Krisen erhöhen den Transformationsdruck. Politikund Wirtschaft sind gefordert, entschlossen und zielgerichtet zu handeln.Klimaschutzmaßnahmen und Investitionen in den grünen Umbau der Wirtschaft müssenweiterhin zügig auf den Weg gebracht werden. Deutschland kann dabei auch künftigeine Vorreiterrolle übernehmen. International braucht es eine koordinierteDekarbonisierungspolitik, um neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen,wirtschaftliche Disruption zu verringern und den Lebensstandard weltweit zuverbessern", sagt Lorentz.Die aktuelle Untersuchung des Deloitte Economics Institute baut auf derletztjährigen Turning-Point-Studienreihe (https://ots.de/86gQMc) (https://ots.de/86gQMc ) auf. Die "Work toward net zero"-Studie zeigt nun, wieDekarbonisierung und Klimawandel Branchen und Beschäftigung weltweit sowieregional beeinflussen könnten. Mithilfe eines "Job Vulnerability Index" werdendie am meisten betroffenen Arbeitsplätze und Regionen ermittelt.