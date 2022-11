Wib erhält Finanzierung in Höhe von 16 Millionen USD, um das Wachstum zu beschleunigen und das wachsende Problem der API-Sicherheit zu lösen

Führt die branchenweit erste ganzheitliche API-Sicherheitsplattform ein, die vollständige Transparenz und Kontrolle über das gesamte API-Ökosystem bietet – vom Code bis zur Produktion

TEL AVIV, Israel, 8. November 2022 /PRNewswire/ -- Wib, das schnell wachsende Cybersecurity-Startup, das eine neue Ära der API-Sicherheit einläutet, gab heute eine Investition in Höhe von 16 Millionen US-Dollar bekannt, die von Koch Disruptive Technologies (KDT), dem Wachstums- und Venture-Arm von Koch Industries, Inc. angeführt wird und an der sich Kmehin Ventures, Venture Israel, Techstars und bestehende Investoren beteiligen. Die Investition wird verwendet, um die bahnbrechende ganzheitliche API-Sicherheitsplattform von Wib zu verbessern und das internationale Wachstum zu beschleunigen, während das Unternehmen seine Aktivitäten in Nord- und Südamerika, dem Vereinigten Königreich und EMEA ausbaut.