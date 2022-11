IKEA Deutschland beendet Geschäftsjahr 22 mit Umsatzplus von 7,1 Prozent (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -



- Wieder mehr Besucher*innen in den IKEA Einrichtungshäusern

- Online-Anteil am Gesamtumsatz bei rund 25 Prozent

- Große Herausforderungen durch gestörte Lieferketten und Inflation



IKEA Deutschland schloss das Geschäftsjahr 2022 (1. September 2021 bis 31.

August 2022) mit einem Gesamtumsatz von 5,684 Milliarden Euro ab, was einem

Wachstum um 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Online-Anteil

am Einzelhandelsumsatz ohne Food lag bei 24,5 Prozent (Vorjahr: 35,1 Prozent)

und betrug 1,302 Milliarden Euro (minus 25,5 Prozent). Der Rückgang ist auf die

Tatsache zurückzuführen, dass im GJ 22 die IKEA Einrichtungshäuser durchgängig

geöffnet waren, wohingegen im GJ 21 ein fünfmonatiger Lockdown stattfand.