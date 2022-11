Do iT Lean wird Teil von valantic / valantic erweitert Angebot im Low-Code Development-Bereich mit Nr. 1 OutSystems Partner Do iT Lean (FOTO)

München/Leiria (ots) - Die Digital Solutions-, Consulting- und

Software-Gesellschaft valantic ( http://www.valantic.com ) setzt ihren

Wachstumskurs weiter fort und begrüßt den Low-Code Development Experten und Nr.

1 OutSystems Partner Do iT Lean ( http://www.doitlean.com ) als neues

Familienmitglied. Do iT Lean entwickelt auf Grundlage der

Low-Code-Entwicklungsplattform OutSystems ( http://www.outsystems.com ) Lösungen

für Kunden in diversen Bereichen wie z. B. Web-Anwendungen und mobile Apps.

Durch die neue Partnerschaft profitiert valantic von der Positionierung als

First-Mover bei Low-Code-Angeboten in der DACH-Region.



Der Einsatz von Low-Code-Technologie versetzt Programmierer*innen in die Lage,

performante Anwendungen in kürzester Zeit zu entwickeln. Dies ist besonders von

Vorteil in Regionen wie DACH, in denen es verbreitet an qualifizierten

Entwickler*innen mangelt. Do iT Lean unterstützt seine Kunden im Rahmen ihrer

Initiativen zur digitalen Transformation durch professionelle Serviceleistungen

zur Konzeption und Entwicklung von Web- und mobilen Anwendungen auf Grundlage

der Low-Code-Entwicklungsplattform OutSystems. Die Entwicklungsplattform

OutSystems wurde in Gartners jüngstem Magic Quadrant als Leader für

Low-Code-Anwendungsplattformen für Unternehmen ausgezeichnet.