Tesla – Elon Musk verliert seine Fans

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Ein solch großer Sprung über die 200-Tage-Linie, den im Übrigen der Dow Jones gestern schon vorgemacht hat, wäre für den DAX aber notwendig, um Gewinnmitnahmen in großem Stil an dieser technischen Hürde zu verhindern. Gestern schrammte der Index mit 13.611 Punkten knapp daran vorbei. Die Frage ist jetzt, ob die Anleger dies schon als Abprall interpretieren und den Mut für weitere Anschlusskäufe verlieren. Springt der Markt nachhaltig über die 13.625 Punkte, wäre der Weg bis in die Region um 14.400 Zählern frei. Im anderen Fall droht zunächst der Rutsch auf 13.050 Punkte.

Etwas verunsichert schauen die Investoren ebenfalls auf den Markt für Kryptowährungen. Bitcoin & Co. verlieren deutlich an Wert und waren in der Vergangenheit oft ein guter Indikator für folgende Kursverluste am Aktienmarkt. Es könnte also gut sein, dass die Risikoneigung am Markt insgesamt wieder etwas zurückgeht, auch weil die Stimmung nach negativen Extremwerten noch Anfang Oktober schon wieder in den neutralen, teilweise auch schon optimistischen Bereich zurückgekehrt ist. Geldpolitisch und wirtschaftlich hat sich aber seitdem nicht wirklich viel zum Positiven verändert.

Der Kursverfall bei den Kryptowährungen könnte auch der Grund dafür sein, dass die Tesla-Aktie auf den tiefsten Stand seit Juni vergangenen Jahres gefallen ist. Elon Musk kaufte damals Bitcoins im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar und sitzt heute auf erheblichen Buchverlusten. Aber auch aus anderen Gründen dürften sich die Anleger vom einstigen Börsenstar verabschieden. Nach den Kapriolen um Musks jüngstes Baby Twitter, dem Ärger mit Werbekunden und unkoordinierten Massenentlassungen ist das Image des Visionärs Musk angekratzt und es könnte auf einem umkämpften Markt für E-Autos eine ganze Weile dauern, bis Tesla dieses mit positiven Nachrichten wieder aufpolieren kann.