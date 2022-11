BERENBERG stuft Biontech auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 US-Dollar belassen. Die Umsätze mit Covid-19-Impfstoffen hätten sich als widerstandsfähig erwiesen, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun rücke das kommende Jahr in den Fokus, für das sich einige positive Impulse abzeichneten./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 04:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BioNTech Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 161,1EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Zhiqiang Shu

Analysiertes Unternehmen: Biontech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 312

Kursziel alt: 312

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m