BERENBERG stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE in einem Ausblick auf den europäischen Energiemarkt auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Staatliche Unterstützungsmaßnahmen für private Verbraucher und Unternehmen dürften Energielieferanten wie Eon, Engie und Centrica zugutekommen, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. RWE sei derweil in puncto Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in der Branche am besten positioniert./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 16:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 38,92EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andrew Fisher

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m