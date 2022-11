EMA Aesthetics unterzeichnet Vereinbarung mit 4ocean, um "kunststoffneutral" zu werden.

Dublin (ots/PRNewswire) - EMA Aesthetics ( http://www.emaaesthetics.com/ ), ein

internationales Ästhetikunternehmen mit Hauptsitz in Dublin, gibt seine

Zusammenarbeit mit 4ocean bekannt, dem Ozeansäuberungsunternehmen, das sich der

Aufgabe verschrieben hat, die weltweite Ozeanplastikkrise zu beenden. Das Ziel

der Teilnahme von EMA Aesthetics am Certified Cleanup Partnership Program von

4ocean (https://www.4oceanpartnerships.com/pages/certified-cleanup-partner)

besteht darin, über sein gesamtes Markenportfolio hinweg kunststoffneutral zu

werden.



EMA Aesthetics unterzeichnete die Vereinbarung am 24. September 2022 und wurde

zum ersten Partner von 4ocean aus der Ästhetikbranche. Das Abkommen stellt

4ocean ausreichende Ressourcen zur Verfügung, um das Vierfache des aktuellen

Plastikfußabdrucks von EMA Aesthetics aus den Weltmeeren zu entfernen.





Der Gründer und CEO von EMA Aesthetics, Malcolm Wall Morris, kommentierte: "AlsEMA Aestehtics gegründet wurde, haben wir uns dazu entschlossen,fortschrittliche Hautpflegetechnologien und -lösungen anzubieten, von denen diebreitestmögliche Zielgruppe profitieren würde. Unsere Vereinbarung mit 4oceanermöglicht es uns, auch weiterhin diese erstklassigen Lösungen zu liefern, undzwar in dem Wissen, dass wir jetzt auch positive Auswirkungen auf die Umwelthaben."Alex Schulze, Gründer von 4ocean, sagte: "Wir freuen uns, mit EMA Aesthetics beiunserer Mission zusammenzuarbeiten, die Ozeanplastikkrise zu lösen, Pfund umPfund. Diese Initiative, um 5.000 Pfund an Plastik aus dem Meer zu holen, istein Beweis für ein ernsthaftes Engagement für die Umwelt, und wir freuen unsdarauf, im kommenden Jahr gemeinsam an den Zielen zu arbeiten, die unsvereinen."Informationen zu EMA AestheticsEMA Aesthetics wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irland. Es istein internationales Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Erfindung vonerweiterten Hautpflegetechnologien mit Schwerpunkt auf Kombinationstherapiespezialisiert hat, um nicht-invasive ästhetische Verfahren zu verbessern undprofessionelle ästhetische Produkte und Dienstleistungen anzubieten.EMA Aesthetics engagiert sich nach dem Konzept "Many Beautiful Returns" (vieleschöne Wiederkünfte) für seine Kunden, Partner und die ästhetischen Industrieals Ganzes, was die Bedeutung symbolisiert, die EMA Aesthetics der Kultivierungund Förderung einer Gemeinschaft beimisst.EMA Aesthetics unterhält Niederlassungen in Irland, Belgien und den VereinigtenArabischen Emiraten mit einem Partnerschaftsnetzwerk, das mehr als 55 Länder undRegionen auf der ganzen Welt umspannt.Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.emaaesthetics.com/ .Verbinden Sie sich mit unserem Team auf Linkedin:https://ie.linkedin.com/company/emaaestheticsglobalFolgen Sie EMA auf Instagram: @emaaesthetic GlobalLiken Sie EMA auf Facebook: https://www.facebook.com/EMAaestheticsGlobal/Informationen zu 4ocean4ocean ist ein Ozeansäuberungsunternehmen mit Sitz in Boca Raton, Florida, dassich der Beendigung der Ozeanplastikkrise verschrieben hat. Als einegemeinnützige und als "B Corp" zertifizierte Organisation nutzt 4ocean dieMöglichkeiten der Geschäftstätigkeit, um globale Säuberungsaktionen zufinanzieren, die jedes Jahr Millionen von Pfund an Plastik und anderen Abfällenaus den Weltmeeren, aus Flüssen und von Küsten entfernen.Folgen Sie der Bewegung für saubere Ozeane auf http://www.4ocean.com/Folgen Sie 4ocean auf Instagram: @4oceanLiken Sie 4ocean auf Facebook: http://www.facebook.com/4oceanbraceletsFolgen Sie 4ocean auf Pinterest: http://www.pinterest.com/discover4oceanFolgen Sie 4ocean auf Twitter: @4oceanMedienkontakt:Medienkontakte:EMA Aesthetics Ltd.Tel.: +971 4 383 6708Florina MihalevaE-Mail: info@emaltd.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1938295/EMA_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1938294/4ocean_Logo.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/ema-aesthetics-unterzeichnet-vereinbarung-mit-4ocean-um-kunststoffneutral-zu-werden-301671405.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/166501/5364372OTS: EMA Aesthetics Limited