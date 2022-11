Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Chevron die Tür auf der Oberseite weit aufgestoßen. Nun gilt es!

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Chevron am 13.10. hieß es unter anderem „[…] Diese entwickelten auch gleich ihre Wirkung und trieben die Aufwärtsbewegung weiter an. Chevron drang in den massiven Widerstandsbereich 160 US-Dollar / 166,7 US-Dollar ein. In dieser Phase verpasste es Chevron allerdings, gleich Nägel mit Köpfen zu machen und die Bewegung über die 166,7 US-Dollar zu ziehen. Stattdessen lief sich die Aktie in diesem Bereich fest, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und Chevron unter die 160 US-Dollar zwangen. Solange Chevron oberhalb von 153 US-Dollar notiert, besteht die Chance, erneut einen Vorstoß in Richtung Widerstandsbereich 160 US-Dollar / 166,7 US-Dollar zu lancieren. Sollte es allerdings unter die 149 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten.“

In den letzten Handelswochen legte Chevron eine veritable Aufwärtsdynamik an den Tag. Die Aktie knackte die Widerstände bei 160 US-Dollar und 166,7 US-Dollar und lief in Richtung des zentralen Widerstandsbereiches bei 180 US-Dollar / 182,0 US-Dollar.

Chevron nutzte den Schwung und überwand die Zone 180 US-Dollar / 182,0 US-Dollar. Damit wurde die Tür in Richtung 200 US-Dollar weit aufgestoßen. Allerdings muss es für die Aktie nun erst einmal darum gehen, den Ausbruch zu manifestieren. Insofern ist aus bullischer Sicht nun jeder Tag oberhalb von 180 US-Dollar wichtig. Die zentrale Unterstützung verorten wir gegenwärtig in den Bereich 166,7 US-Dollar / 160 US-Dollar.

Chevron profitierte unter anderem von exzellenten Quartalszahlen. Das Unternehmen gab den Umsatz in Q3 / 2022 mit 64 Mrd. US-Dollar an, nach 43 Mrd. US-Dollar in Q3 / 2021. Der Gewinn belief sich auf 11,2 Mrd. US-Dollar, nach 6,1 Mrd. US-Dollar in Q3 / 2021. Damit konnte Chevron die Markterwartungen übertreffen.