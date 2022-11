Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont Corp. überschrieben wir am 14.10. mit „Ist das der Boden?“.

Die Frage lässt sich noch immer nicht abschließend beantworten, doch zwischenzeitlich geriet das Unterfangen Bodenbildung mächtig ins Wanken, durchbrach die Aktie doch eine eminent wichtige Unterstützung.

Rückblick. In der damaligen Kommentierung hieß es unter anderem „[…] In den letzten Wochen bewegte sich Newmont seitwärts. Hierbei entwickelte sich mit den 40 US-Dollar auf der Unterseite und den 45 / 46,5 US-Dollar auf der Oberseite eine mittlerweile stark ausgeprägte Handelsspanne. Innerhalb dieser gelang es der Aktie, den steilen Abwärtstrend (rot) seitlich zu verlassen. Das Ganze kann man als Versuch interpretieren, einen Boden auszubilden. Die beiden Begrenzungen der Range haben mittlerweile deutlich an Relevanz gewonnen, sodass etwaige Ausbruchsversuche entsprechende Aussagekraft hätten. Aus charttechnischer Sicht gilt weiterhin: Ein nachhaltiger Rücksetzer unter die 40 US-Dollar wäre ein herber Rückschlag und müsste eine Neubewertung der Lage nach sich ziehen. Dagegen würde ein Ausbruch über die 45 US-Dollar möglicherweise ein veritables Kaufsignal liefern und der Aktie die Tür in Richtung 53 US-Dollar öffnen. […]“.



Die Veröffentlichung der aktuellen Quartalsergebnisse setzte Newmont zwischenzeitlich mächtig unter Druck. Die Aktie durchbrach die eminent wichtige und vermeintlich auch gut ausgebaute Unterstützung um 40 US-Dollar. Sofort kam Abgabedruck auf. Newmont war gerade im Begriff, in Richtung 37 US-Dollar abzutauchen, als Gegenwehr einsetzte.

Die Aktie erholte sich in den letzten Handelstagen und initiierte hierbei einen kräftigen Vorstoß auf der Oberseite. Mittlerweile ist Newmont wieder über die 40 US-Dollar gelaufen. Damit weist die Aktie eine ganz ähnliche Konstellation auf, wie die des kanadischen Mitbewerbers Barrick Gold. Auch bei Barrick Gold könnte es zuletzt zu einer Marktbereinigung gekommen sein. Lesen Sie hierzu unseren aktuellen Kommentar vom 08.11. „Barrick Gold - Aktie nach den Zahlen“.

Für Newmont muss es nun darum gehen, die Erholung weiter voranzutreiben. Ein Ausbruch über die 45 US-Dollar wäre vor diesem Hintergrund eminent wichtig. Unter die 40 US-Dollar oder gar unter das letzte Verlaufstief bei 37+ US-Dollar sollte es tunlichst nicht mehr gehen.

Newmont präsentierte Investoren und Analysten ein sehr durchwachsenes Zahlenwerk. Die US-Amerikaner gaben den Umsatz in Q3/2022 mit 2,634 Mrd. US-Dollar an; nach 2,895 Mrd. US-Dollar in Q3/2021. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 212 Mio. US-Dollar; nach 483 Mio. US-Dollar in Q3/2021.