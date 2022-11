Steag-Verkauf geht in heiße Phase

DÜSSELDORF/ESSEN (dpa-AFX) - Der geplante Verkauf des Energieunternehmens Steag soll Anfang 2023 in die heiße Phase gehen. "Die Vorbereitung des Verkaufsprozesses läuft auf Hochtouren", sagte Vorstandschef Andreas Reichel am Dienstag bei einer Online-Veranstaltung der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Düsseldorf. Vorher ist eine Neustrukturierung in einen schwarzen (Steinkohleverstromung) und einen grünen (regeneratives Wachstumsgeschäft) Bereich geplant. Das Unternehmen soll aber als Ganzes verkauft werden.

Zum 1. Dezember werde man die schwarze Steag separat aufgestellt haben, sagte Reichel. Zum 1. Januar werde man alle Anforderungen zur separaten Aufstellung der grünen Steag erfüllt haben. Unmittelbar im Anschluss daran könne man in den Verkaufsprozess einsteigen. Eine Vertragsunterzeichnung sei für Mitte 2023 geplant. Der Verkauf soll Ende 2023 erreicht werden.