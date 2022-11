FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung des Passagierverkehrs von der Corona-Krise hat dem Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport einen überraschend starken Sommer beschert. Vorstandschef Stefan Schulte rechnet deshalb an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz im laufenden Jahr nunmehr mit etwa 50 Millionen Passagieren - dem oberen Ende der bisherigen Zielspanne. Auch der Gewinn soll das obere Ende der Prognose erreichen. Für 2023 erwartet Schulte einen weiteren Aufschwung im Passagiergeschäft - und das trotz der drohenden Rezession. Jetzt will Fraport viele Mitarbeiter für zusätzliche Aufgaben schulen, um den Ansturm von Passagieren und Gepäck im nächsten Jahr besser zu bewältigen als zuletzt.

An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Für die Fraport-Aktie ging es nach einem kurzen morgendlichen Kursrutsch im weiteren Handelsverlauf aufwärts. Am frühen Nachmittag lag sie mit rund 2,5 Prozent im Plus bei 41,43 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im MDax . Allerdings wurde sie immer noch fast ein Drittel billiger gehandelt als zum Jahreswechsel. Ihr Rekordhoch von mehr als 97 Euro aus dem Jahr 2018 ist schon lange in weiter Ferne.