Bis Ende letzten Jahres lief die Linde wie am Schnürchen gezogen über Jahre hinweg aufwärts, hierbei erreichte das Papier ein Niveau um 309,35 Euro. Nur wenig später ist das Papier jedoch in eine sehr breite Seitwärtsphase mit einer entsprechenden Unterstützung um 250,00 Euro übergegangen und tendierte bisher grob seitwärts. Die jüngsten Kursgewinne der Aktie brachten das Papier erneut in den Bereich der bisherigen Rekordstände von 315,35 Euro aufwärts, die immer höheren Tiefs zeugen hierbei von einer bullischen Kontraktion und könnten schon bald die bisherige Schiebephase zur Oberseite auflösen.

Wochenschlusskurse entscheidend

Sobald ein handfester Wochenschlusskurs oberhalb von 315,35 Euro bei der Linde-Aktie vorliegt, könnte eine erste Kaufwelle an 330,35 Euro aufwärts reichen, nach einem anschließenden Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau könnte der Bereich um 354,10 Euro seitens der Käufer in Angriff genommen werden. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für ein fortgesetztes Long-Investment anbieten, hierzu könnte ein mit einem fest eingebauten Hebel ausgestatteter Schein zum Einsatz kommen, wie beispielshalber das Faktor Zertifikat Long auf Linde Group WKN MA4YFJ. Sollte jedoch ein nachhaltiger Ausbruch scheitern, bliebe der Wert zunächst als neutral zu bewerten. Erst unterhalb von 272,40 Euro dürfte die untere Begrenzung um 250,00 Euro erneut angesteuert werden.