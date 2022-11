FREE NOW startet Partnerschaft mit American Express (FOTO)

Hamburg (ots) - Menschen, die regelmäßig beruflich unterwegs sind, wollen sich

für ihre Geschäftstermine auf das Wesentliche konzentrieren. FREE NOW for

Business, Europas führende Mobilitätslösung für Geschäftsreisende, macht das

Reisen für ihre Kunden deshalb jetzt noch effizienter und startet eine

Partnerschaft mit American Express. Die neue Kooperation sorgt dafür, dass das

manuelle Hochladen von Belegen für Taxifahrten ab sofort der Vergangenheit

angehört. Kunden von FREE NOW müssen hierfür lediglich ihr FREE NOW

Business-Konto mit ihrem American Express BTA verbinden. Die Partnerschaft

zwischen FREE NOW for Business und American Express besteht für Geschäftsreisen

in Deutschland, Österreich, Irland, Italien, Frankreich, Spanien und dem

Vereinigten Königreich.



Der entscheidende Vorteil des American Express BTA liegt darin, dass Unternehmen

ihre Reisekosten auf einem zentralen Konto bündeln können. Dies führt nicht nur

zu Zeiteinsparungen, sondern auch zu geringeren Auslagen und deutlichen

Ersparnissen beim Spesenmanagement.