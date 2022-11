Sphera und Eastman arbeiten an Software zur Lebenszyklusbewertung für die chemische Herstellung zusammen

Anfang dieses Jahres hat Sphera seine LCA-Automatisierungslösung der nächsten Generation auf den Markt gebracht, die es Unternehmen ermöglicht, schnell ganzheitliche Echtzeitanalysen und Einblicke in den ökologischen Fußabdruck ihrer Produktportfolios zu erhalten, und sich nahtlos in ihre bestehenden Systeme integriert. Das LCA-Automatisierungstool von Sphera wird Unternehmen dabei helfen, ihre Treibhausgasemissionen in jeder Phase der Produktion, vom Design bis zur Montage, effektiver zu reduzieren.

Die nächste Phase der LCA-Automatisierung wird die komplexen Anforderungen der chemischen Industrie erfüllen. Angesichts der Vielzahl von Industriezweigen, die Chemieunternehmen beliefern, und der zunehmenden Konzentration auf Nachhaltigkeit besteht immer mehr Druck von den Handelspartnern von Eastman, für Transparenz in Bezug auf das Umweltprofil all ihrer Produkte zu sorgen. Die Berechnung des CO₂-Fußabdrucks ist jedoch in der chemischen Industrie besonders komplex, da die Hersteller den CO₂-Fußabdruck der von ihnen gekauften Rohstoffe sowie den Herstellungsprozess (z. B. Reaktionen, Transformationen) berücksichtigen müssen. Der Herstellungsprozess ist für jedes Produkt einzigartig und kann aus Dutzenden von Schritten bestehen, die jeweils ihren eigenen ökologischen Fußabdruck haben. Darüber hinaus ist es erforderlich, Daten von allen Systemen zu sammeln, die am Produktionsprozess eines jeden Produkts beteiligt sind, um einen vollständigen ökologischen Fußabdruck zu erhalten.