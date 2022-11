Verdagy erweitert sein Fachwissen und sein Führungsteam mit wichtigen COO- und CCO-Ernennungen und stärkt seine Position im Bereich umweltfreundlicher Wasserstoff

Das Unternehmen begrüßt COO Peter Cousins, ehemaliger Technology Leader bei Sun Power und Senior Director of Cell Engineering bei Tesla, und CCO Kirk Edelman, ehemaliger CEO von Siemens Financial Services, Inc. und CCO von Safari Energy

MOSS LANDING, Kalifornien, 8. November 2022 /PRNewswire/ -- Verdagy, ein Pionier in der Skalierung von Elektrolyseur-Technologien für industrielle Märkte, hat mit Peter Cousins, Chief Operating Officer, und Kirk Edelman, Chief Commercial Officer, zwei neue Mitglieder in seinem Führungsteam begrüßt. Sowohl Cousins, ehemaliger Senior Director of Cell Engineering bei Tesla, als auch Edelman, ehemaliger CCO von Safari Energy, verfügen über umfangreiche und relevante Erfahrung für das Verdagy-Team, wobei Edelman einen beeindruckenden Hintergrund im Finanzwesen und in der Entwicklung von Solarprojekten hat und Cousins ein tiefes Wissen über die automatisierte Fertigung im großen Maßstab mitbringt. Während Verdagy seine kommerziellen Fähigkeiten und sein Branchenwissen weiter ausbaut, wird das Team mit der Hinzufügung eines COO und eines CCO zu seinem Führungsteam noch besser in der Lage sein, eine nachhaltige Wirkung im Bereich umweltfreundlicher Wasserstoff zu erzielen.