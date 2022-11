Vancouver, B.C., 8. November 2022 - SILVER X MINING CORP. (TSX-V: AGX) (OTC QB: AGXPF) (F: WPZ) („Silver X“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zum operativen Geschäft im Monat Oktober 2022 vorzulegen.

Eckdaten Oktober 2022

- 192.830 Unzen Silberäquivalent aus Tangana gefördert. Die Fördermenge überstieg die Verarbeitungskapazität aufgrund unerwarteter Wartungsarbeiten in der Anlage gegen Ende des Monats.

- Im Oktober wurden 169.537 Unzen Silberäquivalent* (AgÄq) verarbeitet.

- Der Erzgehalt des für die Verarbeitung vorgesehenen Roherzes (Head Grade) lag im Oktober bei durchschnittlich 14,96 Unzen AgÄq* pro Tonne (465 g/t).

- Für Oktober wurden in der Verarbeitungsanlage Gewinnungsraten von 89 % für Silber, 80 % für Gold, 85 % für Zink und 86 % für Blei errechnet.

- 8 Monate in Folge mit erhöhter Verarbeitungsleistung auf Grundlage des gleitenden 3-Monats-Durchschnitts ab Januar 2022.

Im Oktober 2022 lag der Head Grade in der Verarbeitungsanlage Recuperada bei durchschnittlich 14,96 Unzen AgÄq* pro Tonne. Die Gewinnungsraten in der Anlage betrugen auf Grundlage der Massenbilanzberechnungen 84,89 % für Silber, 79,53 % für Gold, 86,29 % für Blei und 84,89 % für Zink.

Abbildung 1: Monatliche Verarbeitungszahlen von Recuperada für 2022.

* Anmerkung: Die Silberäquivalent-Unzen für September wurden anhand der folgenden Preise berechnet: 1.665 $/Unze Au, 19,36 $/Unze Ag, 7.621 $/Tonne Cu, 1.988 $/Tonne Pb, 2.960 $/Tonne Zn). Die metallurgischen Gewinnungsraten wurden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie den „Vorsichtshinweis zur Produktion ohne Mineralreserven“ am Ende dieser Pressemitteilung.

„Recuperada legt weiterhin eine starke Betriebsleistung an den Tag. Dies ist der dritte Monat in Folge, in dem die Produktion auf Hochtouren läuft“, so Jose M. Garcia, CEO von Silver X. „Dies wäre ohne die harte Arbeit des Recuperada-Teams nicht möglich. Der Großteil der Produktion stammt weiterhin aus dem Erzgang Tangana 1, wo wir uns weiterhin auf den Gehalt und die Beständigkeit konzentrieren.“