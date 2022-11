Planegg/Martinsried (pta021/08.11.2022/15:00) - Die Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), ein Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Projekten fokussiert auf die Entwicklung differenzierter T‑Zell-gerichteter Krebstherapien, präsentiert heute auf der Cell UK Conference, die am 7. und 8. November 2022 in London stattfindet, neue Daten zur reproduzierbaren Produktion von TCR‑T-Zellen bei älteren, stark vorbehandelten Patienten mit Blutkrebs. Die Präsentation (in englischer Sprache) ist auf der Website von Medigene zu finden: https://www.medigene.de/technologien/abstracts

MDG1011 ist eine autologe TCR-T-Therapie, die spezifisch für ein Peptidfragment des Tumorantigens PRAME (PReferentially expressed Antigen in MElanoma) ist, welches auf Krebszellen durch das menschliche Leukozytenantigen HLA-A2 präsentiert wird. Die Herstellung von MDG1011 war bei einigen Teilnehmern einer Phase-I-Dosis-Eskalationsstudie (NCT03503968 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03503968)) mit Herausforderungen verbunden, da diese Patienten an Blutkrebs litten, stark vorbehandelt und älter waren. All dies sind Faktoren, die sich auf die Qualität der T-Zellen auswirken können. Für die Gewinnung der patientenspezifischen T‑Zellen für die Herstellung von MDG1011 wurde eine Leukapherese durchgeführt. Dabei befanden sich im Blut mehrerer Patienten Blutkrebszellen in hoher Konzentration, was den Produktionsprozess und die Reinheit der fertigen MDG1011-Medikamente beeinträchtigen kann. Dennoch konnte mit Hilfe eines halbautomatischen, modularen Herstellungsprozesses für zwölf von dreizehn Patienten TCR-T-Zellen hergestellt werden, dies entspricht einer Erfolgsquote von 92 %. Die Auswertung der Immunreaktivität zeigte für alle MDG1011-Endprodukte hohe Antitumoraktivitäten als potenziellen Marker für die Wirksamkeit.

Herstellung von MDG1011 und funktionelle Aktivität

Die Patienten unterzogen sich einer Leukapherese, und CD8-positive T-Zellen wurden angereichert und kryokonserviert, um sie für die Herstellung von MDG1011 zu verwenden. Nach Auftauen und Aktivierung wurde der PRAME-spezifische T-Zell-Rezeptor durch retroviralen Gentransfer in die CD8-positiven T‑Zellen eingebracht. Expansion und Kryokonservierung von TCR-T-Zellen ermöglichten einen späteren Versand an die entsprechenden klinischen Zentren, wo sie aufgetaut und den Patienten als einmalige Infusion verabreicht werden konnten. Die GMP-Prozesse zur Herstellung und Qualitätskontrolle sowie die anschließende Immunbewertung der aufgetauten MDG1011-Endprodukte zeigten Folgendes: