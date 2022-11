PRAG (dpa-AFX) - In Tschechien geht der Wahlkampf um das Präsidentenamt in die heiße Phase. Kurz vor Ablauf der Registrierungsfrist am Dienstag um 16.00 Uhr reichten die letzten Bewerber ihre Unterlagen beim Innenministerium in Prag ein - darunter der Millionär und Korruptionsbekämpfer Karel Janecek und der Gewerkschaftschef Josef Stredula.

Wahlkampf um Präsidentenamt in Tschechien geht in heiße Phase

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer