München/New York City (ots) - Die Motel One Group präsentiert mit der Eröffnung

des ersten Hauses in New York City die neue Lifestyle-Marke The Cloud One

Hotels. Das Hotel liegt in bester Innenstadtlage in Downtown Manhattan direkt am

World Trade Center Komplex. Mit der neuen Marke gewinnt die Motel One Group

künftig mehr Flexibilität in der Entwicklung und Erschließung neuer Projekte.



NEW YORK ALS INSPIRATION DER NEUEN MARKE





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Motel One Group ist das erste deutsche Hotelunternehmen, das den Sprung indie USA geschafft hat. Dabei lieferte die faszinierende Weltstadt New York dieInspiration für den Start der The Cloud One Hotels. Bei der neuen Marke geht esum Erlebnis, Individualität und Nachhaltigkeit. "The Cloud One Hotels soll einGefühl von Freiheit und Leichtigkeit vermitteln" erklärt Daniel Müller, Co-CEOMotel One Group."Die Zweitmarke ist ein weiterer Treiber für unsere Expansion.Sie gibt uns nochmehr Flexibilität in der Entwicklung, sowohl bei Übernahmen von Bestandshotels,als auch bei der Erschließung neuer Projekte und Märkte. So konnten wir jüngstStandorte in Chicago und Verona sichern", erläutert Stefan Lenze, Co-CEO MotelOne Group weiter. "Der Launch von The Cloud One Hotels in New York ist einlogischer Schritt und eine tolle Ergänzung für das bestehende ErfolgskonzeptMotel One."DAS ERSTE THE CLOUD ONE HOTEL IN NEW YORKDas The Cloud One Hotel New York-Downtown ist direkt am World Trade CenterKomplex in Downtown Manhattan gelegen und bietet damit eine ausgezeichnete,zentrale Lage mit idealer Verkehrsanbindung an zahlreiche U-Bahn-Linien. Das OneWorld Observatory sowie der Pier25 im Hudson River Park sind in wenigenGehminuten erreichbar. Das Hotel verfügt über 326 Zimmer auf 28 Etagen,einschließlich zweier Rooftop-Suiten mit erstklassigem Blick auf die Skyline NewYorks und den Hudson River.Das Interior Design entführt den Gast in den "Urban Jungle", der das Spiel mitnatürlichen Materialien, lässigen Sofas, Leuchten aus Bambus und Karton,Pflanzen und moderner Architektur aufnimmt. Im Eingangsbereich schwebt diehandgefertigte Pendelleuchte NANA des Pelle Design Studios aus Brooklyn in derForm riesiger Bananenblätter über der Rezeption. Gleichzeitig unterstreicht dasThema die 17 UN-Entwicklungsziele und damit den nachhaltigen Lifestyle.Im sechsten Stock erwartet Gäste die Cloud One Wine Bar & Lounge im exklusivenDesign mit Außenterrasse und direktem Blick auf den World Trade Center Komplex.Workbenches ermöglichen entspanntes Arbeiten, einladende Ledersofas und bequemeSessel sind ideal für einen Drink und bieten unseren Gästen ganz nach ihren