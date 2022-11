Wo sind die ganzen Handwerker? - Johann Peters und Julian Jehn wissen, wie Betriebe zu Personalmagneten werden und ihre freien Stellen besetzen können (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Künzell (ots) - Die Marketing-Experten Johann Peters und Julian Jehn sind dieGründer und Geschäftsführer der Jehn & Peters GmbH. Gemeinsam mit dem Team ihrerAgentur sorgen sie bei Handwerks-, Industrie- und Bauunternehmen dafür, dasspassgenaue Bewerber aus der Region auf die Betriebe ihrer Kunden aufmerksamwerden. Die Geschäftsführer sind Experten für digitale Mitarbeitergewinnung undkennen die Herausforderungen genau, vor denen insbesondere Handwerksbetriebeheute stehen.Die deutschen Betriebe haben ein Problem: den Fachkräftemangel. DerZentralverband des Deutschen Handwerks geht momentan von mindestens 250.000offenen Stellen bei den Unternehmen aus, mit steigender Tendenz. DieHandwerksbranche ist von diesem Negativtrend besonders betroffen, trotz vollerAuftragsbücher haben die Unternehmen zunehmend Schwierigkeiten, geeignetesPersonal zu finden. "Mehrere Faktoren haben diese Entwicklung zuletztbegünstigt", erklären die Geschäftsführer Julian Jehn und Johann Peters von derJehn & Peters GmbH. "Seit Jahren sinkt die Zahl der besetztenAuszubildenden-Stellen. Gleichzeitig scheiden nun verstärkt die geburtenstarkenJahrgänge aus dem Berufsleben aus." Besonders kleine und mittelständischeUnternehmen haben zudem zunehmende Schwierigkeiten, beim Wettbewerb um diebesten Bewerber mit den Gehaltszahlungen der großen Konzerne mitzuhalten. "Auchweil das Handwerk in den nächsten Jahren sehr gefordert sein wird, diegesellschaftlichen Vorstellungen zur erneuerbaren Energieversorgung umzusetzen,werden die Herausforderungen gutes Personal zu gewinnen, noch größer", sind sichdie Experten sicher. Wie Unternehmen heute potenzielle Mitarbeiter von sichüberzeugen können, haben die beiden Recruiting-Experten im Folgenden in vierTipps zusammengefasst.1. Die Initiative ergreifenDie Existenz des Fachkräftemangels ist nicht länger zu leugnen - das ist jedochkein Grund zur Resignation. Schließlich gelte der Fachkräftemangel zwarallgemein für die Branche, in den einzelnen Regionen der Betriebe, gebe esjedoch genug Mitarbeiter. "Das heißt: Für den einzelnen Betrieb gibt es auchheute noch die Möglichkeit, die besten Fachkräfte aus der eigenen Region zugewinnen - und zwar durch die Nutzung der sozialen Medien", so Julian Jehn.Heute müsse man die Menschen dort erreichen, wo sie sind - und das seien ebenSocial Media wie Instagram und Facebook. Dort verbringen die potenziellenBewerber nicht nur große Teile ihrer Freizeit, diese Kanäle seien gleichzeitigauch der effektivste und kostengünstigste Weg zur Mitarbeitergewinnung. "Vorallem junge Menschen schauen heute weniger in die Zeitung oder in klassische