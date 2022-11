Hameln (ots) - Die Digitalisierung in Deutschland schneidet im internationalen

Vergleich nach wie vor miserabel ab. Wenig verwunderlich also, dass der Ausbau

der Glasfaser-Infrastruktur ein hochaktuelles Thema bleibt. Immer mehr Menschen

entdecken diesen Umstand als attraktive berufliche Chance für sich: Die

Tätigkeit als Glasfaserberater ist ein gewinnbringendes und absehbar

zukunftssicheres Geschäftsmodell.



"Viele Haushalte wünschen sich eine schnellere Internetverbindung. Entsprechend

sind sie dazu bereit, dafür zu bezahlen. Das können und sollten sich Vertreter

jetzt zunutze machen", erklärt Patrick Grabowski. Er bildete bereits hunderte

Glasfaserberater im Außendienst aus und weiß, warum dieser Beruf gefragt ist wie

nie.





In diesem Ratgeber verrät der Experte für den Vertrieb von Glasfaser-Produkten,warum Vertreter für die Digitalisierung so dringend gebraucht werden und welcheüberzeugenden Vorteile sie dank ihrer beruflichen Spezialisierung genießen.Die Digitalisierung schreitet rasch voranEine verlässliche digitale Infrastruktur ist die Grundlage des modernen Alltags.Glasfasernetze werden aus diesem Grund in sämtlichen Regionen ausgebaut. Gab esfrüher nur die bekannte Edge-Signalstärke, zählt mittlerweile 5G zum Standard.Zugleich wird das Glasfasernetz auch in Zukunft massiv wachsen. Das liegt an denzu übertragenen Daten aus dem Internet, die immer größer werden.Jeder benötigt folglich eine leistungsstarke Leitung, um bequem surfen zukönnen. Das trifft auf private User ebenso wie auf Unternehmen oder staatlicheEinrichtungen zu. Daher entwickelt sich die digitale Infrastruktur rasch weiter- und dieser Bedarf möchte auch in Zukunft gedeckt werden.Eine schnelle Internetverbindung ist im 21. Jahrhundert unverzichtbarIn Deutschland gibt es nach wie vor Ortschaften, die vom Internet abgekapseltsind. Keine Frage, dieser Zustand muss sich ändern. Das erklärt sich nichtzuletzt mit Blick auf den Arbeitsmarkt, der verstärkt auf die Tätigkeit aus demHome-Office setzt. Menschen benötigen also schnelle Leitungen, um ihrem Berufnachgehen zu können. Da auch Kinder und Jugendliche immer öfter ihreSchulaufgaben am PC erledigen, sind sie ebenfalls auf eine verlässlicheVerbindung angewiesen.Selbstverständlich: Das Leben besteht nicht nur aus Arbeit. Eine starke Leitungwird daher auch für die Freizeitgestaltung am Puls der Zeit benötigt.Unterhaltungsmedien, Streaming-Dienste und soziale Netzwerke sind festerBestandteil im Alltag zahlreicher Familien. Das wird in Zukunft nicht anderssein. Patrick Grabowski bedient aus diesem Grund genau die Ortschaften, die inSachen Konnektivität spürbaren Bedarf haben. Er verrät: "Für unsere Kunden kommtdie schnelle Leitung wie gerufen."Überzeugende Aussichten für GlasfaserberaterWer als Vertriebspartner von Patrick Grabowski und Ali Türüt tätig wird,profitiert von zahlreichen attraktiven Vorteilen. So ist der Bedarf nachschnellen Leitungen ungebrochen. Die Digitalisierung schreitet konstant voran,was Jobs wie den des Glasfaserberaters äußerst zukunftssicher macht.Zugleich verzichten Verkaufsprofis dank der bereits vorhandenen Nachfrage beiGrabowskis United Promotion GmbH auf die klassische Kaltakquise. Dieselbstständigen Vertriebspartner bestimmen darüber hinaus über ihr Gehalt unddie Arbeitszeit. Wer möchte, steigert sie von Monat zu Monat.Dabei können sich die Berater gemeinsam mit Patrick Grabowski und seinem Teamjederzeit weiterbilden. Das interne Schulungssystem stellt die Grundlage füreine erfolgreiche Karriere auch ohne Ausbildung dar. Zusätzlich können dieGlasfaserberater nach einigen Monaten ein IHK-Zertifikat inklusive Vermerk zusämtlichen Lehrgangsinhalten über die United Promotion GmbH beantragen.Offensichtlich also, dass hier auch Quereinsteiger schnell Erfolge erzielen undvon attraktiven Aufstiegsmöglichkeiten im Zukunftsmarkt der Digitalisierungprofitieren können.