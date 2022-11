Netzausbau bringt Deutschland jährlich 5 Milliarden Euro / Studie der Prognos AG im Auftrag des Vodafone Instituts zeigt positive Effekte auf Wirtschaft, Innovation und Forschung (FOTO)

- Netzausbau ist in der Krise eine wichtige Konstante für die Wirtschaft

- Fast 1.000 zusätzlich angemeldete Patente im Jahr durch verbesserte Netze

- Kreisfreie Städte profitieren vom Ausbau am stärksten: Jena führt

Spitzengruppe an

- Prognos-Studie zeigt Effekte von Netzausbau auf Wirtschaft & Innovationskraft



Inflation, hohe Energiepreise und weniger Konsum bremsen die deutsche

Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt ist zwischen Juli und September dieses

Jahres zwar überraschend noch schwach gewachsen - es legte um 0,3 Prozent zu.

Für den Winter aber erwarten Experten, dass die Wirtschaftsleistung schrumpft.

Für eine Erholung braucht es Konstanten, die auch in der Krise einen positiven

Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt leisten. Eine dieser Konstanten ist der

Netzausbau, der weiter voranschreitet und schon in der Vergangenheit erhebliche

Effekte auf die Wirtschaft gezeigt hat: Der Netzausbau leistet mit

durchschnittlich mehr als 5 Milliarden Euro im Jahr einen fast doppelt so hohen

Wachstumsbeitrag für das deutsche Bruttoinlandsprodukt wie der Maschinenbau.

Etwa 5 Prozent des jährlichen Wirtschaftswachstums im Beobachtungszeitraum sind

auf den Netzausbau zurückzuführen. Das geht aus dem Innovationsindex 2022

hervor, den das Vodafone Institut gestern veröffentlichte.