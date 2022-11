AfD-Chefin Weidel nennt Klima-Beratungen 'Zirkus'

BERLIN (dpa-AFX) - AfD-Co-Chefin Alice Weidel hat die Beratungen auf der Weltklimakonferenz in Scharm el Scheich als "Zirkus" bezeichnet. Zur Aussage von UN-Generelsekretär António Guterres, man sei auf dem "Highway zur Klimahölle", sagte Weidel am Dienstag in Berlin, diese entbehre jeder Grundlage. "Auch das Klimaziel, das Temperaturziel 1,5 Grad oder 2 Grad, das ist natürlich auch völlig an den Haaren herbeigezogen und entbehrt auch jeder wissenschaftlichen Grundlage. Und dementsprechend können Sie das dort Besprochene natürlich auch entsprechend bewerten, dass das Ganze ein großer Zirkus ist und recht viel infantiles Zeug." Weidel kritisierte die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf der Klimakonferenz, 170 Millionen Euro für einen neuen Schutzschirm für Klimarisiken zur Verfügung zu stellen. Es werde "deutsches Steuergeld verpulvert"./jr/DP/ngu

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer