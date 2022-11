REVEAL GENOMICS® GIBT POSITIVE ERSTE ERGEBNISSE FÜR HER2DX® IN APT- UND ATEMPT-STUDIEN BEKANNT

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



- Der HER2DX®-Risikowert stand in deutlichem Zusammenhang mit dem rückfallfreien

Intervall bei Patientinnen mit klinisch geringem Risiko für HER2-positiven

Brustkrebs, die an beiden Studien teilnahmen.

- Die abgeschlossenen APT- und ATEMPT-Studien waren für die Etablierung neuer

Anti-HER2-basierter Behandlungsstrategien für Patientinnen mit HER2-positivem

Brustkrebs im Frühstadium von entscheidender Bedeutung.

- HER2DX® ist der weltweit erste diagnostische Test, der speziell für

HER2-positiven Brustkrebs entwickelt wurde.



REVEAL GENOMICS, S.L., ein in Barcelona ansässiges Start-up-Unternehmen der

Biotechnologie, das die Präzisionsonkologie durch diagnostische Innovationen

revolutionieren will, hat heute eine weitere Validierung von HER2DX ® , dem

weltweit ersten spezialisierten genomischen Test für HER2-positiven Brustkrebs,

bekannt gegeben.