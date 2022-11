Dieselskandal EuGH mit Sensationsurteil / DUH darf gegen Typgenehmigung klagen / Thermofenster sind illegal / Sind alle Motoren ohne AdBlue illegal unterwegs?

Lahr (ots) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die Rechte der Verbraucher

im Diesel-Abgasskandal erneut eindrucksvoll gestärkt. Nach dem Urteil könnten

alle Dieselmotoren auf deutschen Straßen ohne AdBlue-Einspritzung illegal

unterwegs sein. Der EuGH hat am 8. November 2022 in einem Urteil unterstrichen,

dass das Thermofenster in der Motorsteuerung illegal ist (Az.: C-873/19). Die

meisten Dieselfahrzeuge ohne AdBlue regeln die Abgasreinigung temperaturabhängig

durch das Thermofenster und halten so die gesetzlichen Abgasgrenzwerte nicht

ein. Nur der Harnstoff AdBlue garantiert die Einhaltung der Grenzwerte. Darüber

hinaus entschied der EuGH, dass die Deutsche Umwelthilfe (DUH) gegen

Typgenehmigungen durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) klagen darf. Aus Sicht der

Kanzlei Dr. Stoll & Sauer muss der Abgasskandal neu aufgerollt werden. Die

Großer Erfolg für Deutsche Umwelthilfe und Verbraucher