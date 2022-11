Das fünfte WLF, eines der größten Sci-Tech-Treffen der Welt, das seit 2018 jährlich in der Metropole stattfindet, startete am Sonntag unter dem Motto: „Science forward: Create a bright future" (Wissenschaft voranbringen: Eine erfolgreiche Zukunft schaffen).

Mehr als 60 Spitzenwissenschaftler aus mehr als 20 Ländern und Regionen, darunter 27 Nobelpreisträger, nahmen online und offline an der zweitägigen Veranstaltung teil.

Zwei Wissenschaftler erhielten den WLA-Preis

Bei der Eröffnungszeremonie am Sonntag wurde der erste WLA-Preis der World Laureates Association, ein internationaler Wissenschaftspreis, der 2021 in Shanghai eingeführt wurde, an zwei Wissenschaftler verliehen.

Der WLA-Preis 2022 für Biowissenschaften und Medizin ging an den deutschen Biochemiker Dirk Görlich für seine wichtigen Entdeckungen, die den Mechanismus und die Selektivität des Proteintransports zwischen Zytoplasma und Zellkern aufzeigen. Der WLA-Preis 2022 für Informatik und Mathematik wurde an den amerikanischen Forscher Michael I. Jordan für seine fundamentalen Beiträge zu den Grundlagen des maschinellen Lernens und seiner Anwendung verliehen.

Neben einer Medaille und einer Urkunde erhielt jeder der beiden auch einen Geldpreis in Höhe von 10 Millionen Yuan (etwa 1,39 Millionen US-Dollar).

Der WLA-Preis, der von der WLA ins Leben gerufen und von der WLA Foundation verwaltet wird, zielt darauf ab, herausragende Forscher weltweit für ihre Beiträge zur Wissenschaft anzuerkennen und zu unterstützen. Die Preisträger des ersten WLA-Preises wurden am 29. September offiziell bekanntgegeben.

Sci-Tech für die Menschheit

Die WLA sei mit der Vision „Wissenschaft und Technologie für das gemeinsame Schicksal der Menschheit" sowie mit den drei Missionen gegründet worden, die Grundlagenwissenschaft und internationale Zusammenarbeit zu fördern sowie die Entwicklung der jüngeren Generationen von Wissenschaftlern zu unterstützen, erklärte Roger Kornberg, Vorsitzender der WLA und Preisträger des Nobelpreises für Chemie im Jahr 2006.